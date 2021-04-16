В Курской области проверяют факт массовой гибели рыбы

Сообщение о гибели рыбы появилось в соцсетях Фото: Светлана ВОЛКОВА

В социальных сетях появилась информация о массовой гибели рыбы в пруду в деревне Долгое Курского района.

Сообщается также и о случае, связанном с жестоким обращением с животными и нарушениями экологических норм в деревне Сотниково Курского района.

Экологи уже выехали в деревню Долгое, представители управления ветеринарии направилось в деревню Сотниково. Это же место также посетят и экологи.

В ходе выездного мероприятия информация подтвердилась: мертвая рыба найдена по краям берега пруда. Источников сброса сточных и иных вод не обнаружено. Водная гладь имеет естественный цвет, посторонние запахи отсутствуют, сказали в администрации региона. В связи с гибелью рыбы комитет подготовил и направил письмо в адрес Московско-Окского территориального Управления «Росрыболовство» для проведения контрольно-надзорных мероприятий

О проверках специалистов будет сообщено дополнительно, добавили в администрации региона.