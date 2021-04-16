В центре Курска ограничат движение транспорта

Движение троллейбусов по маршрутам №№1, 2, 9 и 11 будет организовано до Московской площади; №№7 и 8 - до Знаменского собора Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 апреля продолжится демонтаж информационной конструкции с крыши дома № 6 на Красной площади. Часть объекта разобрали без привлечения подъемного крана – работы велись непосредственно на крыше здания. Теперь необходимо задействовать тяжелую технику.

В связи с этим, 17 апреля с 8.00 до 20.00 будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Урицкого на участке от Красной площади до улицы Радищева.

Движение троллейбусов по маршрутам №№1, 2, 9 и 11 будет организовано до Московской площади; №№7 и 8 - до Знаменского собора.

Движение автобусов по маршрутам №№229 и 280 будет осуществляться по улицам Радищева и Дзержинского.