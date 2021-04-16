После майских праздников в Курске начнут отключать горячую воду

Теплосети переходят на летний режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 16 апреля филиал ПАО «Квадра» – «Курская генерация» переводит на летний режим работы свои тепловые сети и станции в Курске, сообщили в мэрии Курска.

Переход на летний режим займет два дня. За это время жилищно-эксплуатационные организации отключат от центральной системы отопления жилые дома, социальные и другие объекты, а специалисты переведут теплосети и ТЭЦ на летнюю схему работы.

Уже с 19 апреля начнется подготовка к новому отопительному сезону. После майских праздников в городе стартуют сезонные гидравлические испытания трубопроводов во всех округах. Сроки проведения работ согласованы с комитетом ЖКХ Курска и будут опубликованы в ближайшее время.