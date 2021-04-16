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Деловой Курск16 апреля 2021 11:00

В центре Курска продолжают демонтаж киосков

Павильон Роспечати переедет на улицу Блинова
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Собственников заставили самостоятельно сносить конструкции

Собственников заставили самостоятельно сносить конструкции

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на площади Перекальского продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов. Работы проводят собственники, сообщили в мэрии Курска.

- Павильоны занимали большую часть пространства перед педагогическим колледжем, нарушали визуальную панораму и сужали тротуар. Реклама и вывески на них противоречили требованиям дизайн-кода Курска, - пояснили в горадминистрации.

Специалисты регионального центра компетенций разработали концепцию сквера перед зданием педколледжа.

Ранее сообщалось, что павильон «Роспечать» будет открыт на компенсационном месте на улице Блинова, аптека «Социалочка» переедет на улицу Крымскую.