В центре Курска продолжают демонтаж киосков

Собственников заставили самостоятельно сносить конструкции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на площади Перекальского продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов. Работы проводят собственники, сообщили в мэрии Курска.

- Павильоны занимали большую часть пространства перед педагогическим колледжем, нарушали визуальную панораму и сужали тротуар. Реклама и вывески на них противоречили требованиям дизайн-кода Курска, - пояснили в горадминистрации.

Специалисты регионального центра компетенций разработали концепцию сквера перед зданием педколледжа.

Ранее сообщалось, что павильон «Роспечать» будет открыт на компенсационном месте на улице Блинова, аптека «Социалочка» переедет на улицу Крымскую.