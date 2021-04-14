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Общество14 апреля 2021 16:02

Ковид-стационар под Курском переоборудуют в паллиативное отделение

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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К возобновлению плановой деятельности в Курске в ближайшее время будут готовить терапевтический корпус городской больницы №4

К возобновлению плановой деятельности в Курске в ближайшее время будут готовить терапевтический корпус городской больницы №4

Фото: Из архива КП.

Стационарное отделение для пациентов с коронавирусом в Советской ЦРБ завершило работу. Здесь было развернуто свыше 60 мест, сообщили в администрации региона.

За семь месяцев врачи вылечили более 600 человек.

Сейчас в отделении проводятся противоэпидемические мероприятия. В конце апреля вместо ковидного стационара здесь откроют отделение паллиативной помощи. Поддержку будут оказывать пациентам из Советского, Касторенского и Горшеченского районов.

К возобновлению плановой деятельности в Курске в ближайшее время будут готовить терапевтический корпус городской больницы №4.