Ковид-стационар под Курском переоборудуют в паллиативное отделение

К возобновлению плановой деятельности в Курске в ближайшее время будут готовить терапевтический корпус городской больницы №4 Фото: Из архива КП.

Стационарное отделение для пациентов с коронавирусом в Советской ЦРБ завершило работу. Здесь было развернуто свыше 60 мест, сообщили в администрации региона.

За семь месяцев врачи вылечили более 600 человек.

Сейчас в отделении проводятся противоэпидемические мероприятия. В конце апреля вместо ковидного стационара здесь откроют отделение паллиативной помощи. Поддержку будут оказывать пациентам из Советского, Касторенского и Горшеченского районов.

К возобновлению плановой деятельности в Курске в ближайшее время будут готовить терапевтический корпус городской больницы №4.