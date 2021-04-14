Новый ковидарий в Курске будет рассчитан на 232 койки

Есть проблема с темпами строительства, отметили в администрации региона Фото: Из архива КП.

Возле областной клинической больницы продолжается строительство инфекционного госпиталя. Завершено возведение фундаментной плиты и поднятие стен подполья. Возводятся перекрытия на первом этаже, решаются вопросы подведения инженерных сетей, сообщили в администрации региона.

Ковидарий будет рассчитан на 232 койки, из них 24 реанимационные палаты. На площадке сейчас работают 126 человек, в том числе 14 человек инженерно-технического персонала. Представители подрядной организации отметили нехватку сотрудников, в том числе бетонщиков.

- Мы заключили контракт на строительство инфекционного корпуса в декабре. Поставлены амбициозные задачи. Надеемся, что подрядчик не подведет, сдадим и введем в эксплуатацию в установленные сроки. Есть проблема по темпам строительства, на это повлияли февральские морозы, – рассказал председатель комитета строительства Курской области Роман Денисов