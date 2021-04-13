Курский кукольный театр поставил "Антигону"

Спектакль представили зрителям на минувших выходных Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 и 11 апреля на сцене Курского театра кукол состоялась премьера спектакля для взрослых "Антигона".

Валерий Бугаев признался, что хотел поставить этот спектакль давно Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Это интеллектуальная драма «Антигона» французского драматурга Жана Ануя - реминисценция мифологического сюжета Софокла. Привязанная к конкретным историческим реалиям, а именно оккупации немецкими войсками Франции, «Антигона» в постановке Курского театра кукол отражает глобальное восприятие событий во времени и пространстве. В спектакле затрагиваются актуальные и в наше время темы внутренней свободы, независимости, неприятия тоталитаризма и тирании. Судьба или воля? Законы страны или законы совести? На что готов пойти человек ради любви? В яростном противостоянии Антигоны и царя Креона у каждого свои доводы и аргументы, - так характеризуют постановку сами создатели спектакля.

В спектакле заняты как опытные актеры, так и дебютанты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пьеса многослойная. А в спектакле удачно сочетаются разные виды искусств - музыка, хореография, театр, кино. Так что каждый из зрителей наверняка найдет свою правду в постановке курского театра.

Зал был полон Фото: Светлана ВОЛКОВА

По признанию режиссер-постановщика трагедии — заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Бугаева, желание осуществить этот проект было давно. Сейчас оно реализовано и зрителей ждут в театре посмотреть эту захватывающую историю на сцене.