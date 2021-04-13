В Курске пройдет выставка домашних птиц и животных

Выставка пройдет 17 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 апреля в Курске пройдет выставка породных домашних птиц и животных «Курское подворье». Ее проводит клуб птицеводов и кролиководов-любителей совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и выставочным центром «Курская Коренская ярмарка».

На выставке гости и участники смогут приобрести кур, гусей, уток, кроликов и нутрий лучших отечественных и зарубежных пород, получить консультации по их кормлению и содержанию.

Выставка пройдет по адресу: Магистральный проезд, 28, территория торговой площадки «Подворье». Время работы – с 8:00 до 14:00.

Телефоны для справок: клуб птицеводов и кролиководов-любителей «Курское подворье» 8(4712)38-55-95, 8-905-159-45-24; выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» 8(4712)51-25-42.