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Общество13 апреля 2021 14:45

В курские многоэтажки перестанут подавать тепло с 16 апреля

В регионе завершается отопительный сезон
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Для соцучреждений отопительный сезон могут продлить

Для соцучреждений отопительный сезон могут продлить

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава города Курска Виктор Карамышев подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в областном центре, сообщили в мэрии Курска.

С 16 апреля подача тепла будет прекращена в жилые дома, организации, лечебные учреждения, детские дошкольные учреждения, школы, подключенные к централизованному теплоснабжению.

В то же время, для учреждений сферы здравоохранения и образования, подавших до 14 апреля заявки в филиал ОАО «Квадра» о необходимости продления отопительного сезона, предусмотрена такая возможность, сказали в мэрии.