В курские многоэтажки перестанут подавать тепло с 16 апреля

Для соцучреждений отопительный сезон могут продлить Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава города Курска Виктор Карамышев подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в областном центре, сообщили в мэрии Курска.

С 16 апреля подача тепла будет прекращена в жилые дома, организации, лечебные учреждения, детские дошкольные учреждения, школы, подключенные к централизованному теплоснабжению.

В то же время, для учреждений сферы здравоохранения и образования, подавших до 14 апреля заявки в филиал ОАО «Квадра» о необходимости продления отопительного сезона, предусмотрена такая возможность, сказали в мэрии.