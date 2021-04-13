В Курске стартует региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России-2021»

Областной центр на конкурсе представят три учителя Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в оргкомитет поступила 31 заявка от педагогов из 26 муниципальных образований.

Свое мастерство продемонстрируют участники из Курска, Щигров, Льгова, Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, Касторенского, Кореневского и других районов, рассказали в комитете образования региона.

Курск на конкурсе представляют учитель математики лицея № 21 Анна Шалимова, учитель географии гимназии № 44 Ирина Шеховцова, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности школы № 17 Дмитрий Кононенко .

Конкурс проходит в три этапа: заочный и два очных. Первый (очный) этап «Учитель-профессионал» состоит из трёх конкурсных испытаний: «Эссе», «Психолого-педагогического тестирования» и «Методической мастерской».

Заочный этап «Методическое портфолио» включает следующие испытания: «Интернет-ресурс», «Урок» и «Классный час».

По итогам будут определены восемь финалистов. Они станут участниками второго очного этапа, состоящего из двух конкурсных испытаний: «Мастер-класса» и «Самопрезентации «Учитель и цифровая образовательная среда».