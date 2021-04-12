Отопительный сезон в Курской области завершится 18 апреля

Планируется в течение трех лет провести реконструкцию 28 участков тепловых сетей в Центральном и Железнодорожном округах Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отопительный сезон в регионе планируют завершить 17–18 апреля. Продолжительность отопительного сезона корректируется в соответствии с погодными условиями, сказали в администрации региона. Поэтапное отключение отопления начинается тогда, когда средняя температура воздуха в течение пяти суток составляет более +8 градусов по Цельсию. Органы местного самоуправления принимают решение о завершении отопительного сезона с учетом рекомендаций Гидрометцентра.

Отопительный период 2020–2021 гг. в целом проходит в штатном режиме. По сравнению с прошлым годом число технологических сбоев в системе ЖКХ и ТЭК снизилось на 48%. Отключения носили локальный характер и устранялись в срок.