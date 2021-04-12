В Курскую область поступило еще 2400 доз вакцины от ковид

В Курскую область продолжает поступать вакцина от ковид Фото: Из архива КП.

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в регион – 2400 доз. За все время Курская область получила 109 567 доз вакцины.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1114 человек, на ИВЛ – 92 (15 – инвазивная, 77 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 12 апреля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 35 079 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 80 - за последние сутки, сообщили в администрации региона.

С начала пандемии скончались от ковид 629 курян. В том числе за последние сутки - четверо - мужчины 72, 83, 86 лет, женщина 67 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.