Куряне смогут вернуть деньги за занятия спортом

Налог можно будет вернуть за занятия в тех спортивных центрах, которые войдут в утвержденный перечень Фото: Светлана ВОЛКОВА

Налогоплательщики смогут возместить свои расходы на физкультурно-оздоровительные услуги начиная с 2022 года, заявив вычет по НДФЛ. Это 13% от суммы расходов. Уже подписан соответствующий федеральный закон.

Вычет не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами. Распространяется он не только на взрослых, но и на детей. Максимальная сумма вычета действует для каждого родителя и ежегодно возобновляется.

Налог можно будет вернуть за занятия в тех спортивных центрах, которые войдут в утвержденный перечень. Его подготовит Минспорт не позднее 1 декабря 2021 года. Будет также сформирован список услуг, за которые можно получить вычет.

Заявить вычет можно, подав декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года, в котором были расходы на спортивные занятия. Необходимо приложить копию договора на оказание услуг и кассовый чек. Гражданин может получить вычет и у своего работодателя в течение соответствующего года, пояснили в администрации региона.