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Коронавирус Covid-198 апреля 2021 15:08

В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1089 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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На ИВЛ – 113 человек

На ИВЛ – 113 человек

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1089 курян, на ИВЛ – 113 (15 – инвазивная, 98 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 8 апреля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 34 749 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 88 случаев - за последние сутки.

С начала пандемии от коронавируса скончались 612 курян. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчина 65 лет, женщины 65, 66, 71, 82 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.