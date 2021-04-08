В Курске суд взыскал миллион рублей с больницы за гибель ребенка

Суд подтвердил причинно-следственную связь между гибелью ребенка и действиями врачей Фото: Из архива КП.

В Курске суд признал обоснованным взыскание компенсации морального вреда с больницы в связи с гибелью ребенка в размере один миллион рублей

- 6 апреля Курский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Суджи к ОБУЗ «Областной перинатальный центр» о взыскании компенсации морального вреда, - рассказали в ведомстве.

Курянка рассказала, что 7 февраля 2020 года ее перевели в ОБУЗ «Областной перинатальный центр» из ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4» из-за высокой степени перинатального риска. 14 февраля у нее начались роды, из-за некачественного оказания ей медицинской помощи девочка родилась мертвой. Женщина просила суд взыскать с ОБУЗ «ОПЦ» компенсацию морального вреда в размере 1,8 млн рублей.

Суд первой инстанции установил, что ребенок погиб из-за действий сотрудников медицинского учреждения.

Иск удовлетворил частично, взыскал с ответчика в пользу курянки 1 млн рублей.

В апелляционной жалобе ответчик ОБУЗ «ОПЦ» просил решение суда изменить, снизить размер компенсации морального вреда до 500 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.