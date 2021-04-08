Куряне напишут Всероссийский космический диктант

Итоги диктанта подведут 25 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 апреля, в преддверии 60-летия первого в мире полета человека в космос, пройдет Всероссийский космический диктант. Принять в нем участие можно как дистанционно, так и в офлайн-формате. В Курске площадкой Космического диктанта станет «Точка кипения» в ЮЗГУ (ул. Челюскинцев, 19).

Онлайн-трансляция будет доступна на сайтах ВДНХ и центра «Космонавтика и авиация», а также в группе #ВКосмосе в социальной сети «ВКонтакте».

Итоги диктанта подведут 25 апреля, победители смогут посетить главные космические предприятия России. Трем лучшим участникам вручат наручные часы космической тематики торговой марки «Штурманские», одни из которых являются точной копией тех, что были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете