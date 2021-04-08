Курскую учительницу обвиняют в развращении школьников

На 43-летнюю женщину завели уголовное дело Фото: предоставлено пресс-службой

Курский областной суд продлил срок домашнего ареста педагога - 43-летнюю женщину обвиняют в том, что она развращала учеников, сообщили в ведомстве.

- С апелляцией на решение о продлении ареста обратился адвокат учительницы. Однако жалоба была отклонена - до решения суда женщина останется под домашним арестом. Курянку обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст.135 УК РФ, - пояснили в Курском облсуде.

Органы предварительного следствия обвиняют учительницу в том, что в 2020 году она совершила насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика. Ребенок учился в классе, где она была руководителем. Учительница якобы также обсуждала с ним темы сексуального характера в Интернет - в социальной сети и в мессенджере. Также в 2018 году она совершила против другого, 14-летнего мальчика развратные действия, считают следователи. Между тем женщина замужем, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Районный суд по ходатайству следствия 1 февраля избрал педагогу меру пресечения в виде домашнего ареста по 27 марта 2021 года, а затем продлил по 26 апреля 2021 года.

Курский областной суд счел доводы защитника об отмене постановления о продлении мер пресечения несостоятельными, вместе с тем, с учетом зачета срока задержания в качестве подозреваемой, изменил срок домашнего ареста по 24 апреля 2021 года.