Для курских школьников откроется 35 новых центров «Точка роста»

Центры работают на базе школ области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области откроется 35 новых центров «Точка роста». Центры создадут в рамках нацпроекта «Образование» на базе школ Курчатова и в 17 районах Курской области.

В прошлом году в регионе уже открылись 42 «Точки роста». Более семи тысяч школьников из 26 районов области с помощью современного оборудования изучают здесь информатику, ОБЖ, технологию, дополнительные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, работают над межпредметными проектами, учатся играть в шахматы.

Центры «Точка роста» оснащены шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами, оборудованием для занятий робототехникой, тренажерами-манекенами для проведения сердечно-легочной реанимации и многим другим. К 2023 году в Курской области будет работать 147 «Точек роста» во всех районах региона.