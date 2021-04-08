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Общество8 апреля 2021 11:08

В Курске стартовал месячник по благоустройству

Курян призывают выйти на уборку улиц
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В городе еще много неубранного мусора

В городе еще много неубранного мусора

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В субботу, 10 апреля, в Курске пройдет первый в этом году общегородской субботник по уборке территории областного центра, сообщили в мэрии Курска.

Управляющие компании уже включились в работу по наведению порядка на придомовых и прилегающих территориях: собирают и вывозят мусор, листву, выполняют опиловку сухих веток и снос аварийных деревьев.

Ежедневно на улицах Курска трудятся сотрудники служб, отвечающих за чистоту и порядок, с городских улиц убирают мусор и песок, моют ограждения.

В работу включились и торговые предприятия. Приводятся в порядок фасады торговых центров, выполняется уборка прилегающих территорий.