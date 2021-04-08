В Курске пройдет региональный этап «Локобола»

Региональный этап «Локобола» в Курске пройдет 1-3 мая Фото: Из архива КП.

Стартовала заявочная кампания на фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» - один из крупнейших проектов в российском детском футболе, сообщили в администрации региона.

Региональный этап «Локобола» в Курске пройдет 1-3 мая. Заявки на участие принимаются до 23 апреля.

Принять участие могут команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов.

Подробную информацию об участии в фестивале можно получить по телефону +79513246565 или на е-mail: fk-kursk@mail.ru