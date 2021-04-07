Капремонты в трех домах-интернатах Курской области проведут в этом году

В Курском доме-интернате ветеранов войны и труда продолжат ремонтировать жилые помещения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свыше 15 млн рублей в этом году направят на проведение ремонтных работ в трех домах-интернатах региона, сообщает комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Еще порядка 3 млн будет выделено из внебюджетных источников.

- В Железногорском доме-интернате капитально отремонтируют четвертый и пятый этажи жилого корпуса, заменят коммуникации водоснабжения и водоотведения, - отметили в администрации региона.

В пансионате «Сосновый бор» в этом году сделают капитальный ремонт жилого третьего этажа здания. В Курском доме-интернате ветеранов войны и труда продолжат ремонтировать жилые помещения, модернизируют систему водоснабжения.

Все работы будут вестись в рамках регионального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография».