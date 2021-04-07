В Курском онкоцентре начало работу новое отделение

Это второе подобное отделение в стране Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отделение функциональной диагностики и кардиотерапевтической помощи открылось в Курском онкологическом центре. Это второе такое отделение в стране. Оно полностью укомплектовано.

Специалисты занимаются диагностикой и лечением онкологических пациентов с сопутствующей кардиальной патологией. Необходимость организации такого отделения вызвана тем, что все чаще у пациентов с онкологией выявляются проблемы с сердцем.

- В условиях этого отделения мы имеем возможность проведения ЭКГ, УЗИ сердца, холтеровского мониторирования, функциональных нагрузочных проб. Пациентам с кардиологической патологией при необходимости сможем провести полную диагностику и скорректировать работу сердца, что поможет онкологам выбирать оптимальную тактику ведения пациента, - рассказал главный врач учреждения Углеша Станоевич.

Пациентам, получающим химиотерапию, врачи имеют возможность в отделении проводить спекл-трекинг - исследование, которое позволяет определить нарушения в работе сердца на самых ранних этапах.