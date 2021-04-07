Куряне смогут принять участие в тотальном диктанте

Впервые в нашем городе в этот же день пройдет «Английский Тотальный диктант» Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 апреля в 14:00 состоится «Тотальный диктант — 2021». Участником может стать любой желающий.

В Курске для регистрации открыто четыре площадки:

Курский государственный университет, ул. Радищева, 29, «Точка кипения»,

кинотеатр «Синема 5», Central Park, ул. Карла Маркса, 6,

библиотека имени Н.Н. Асеева, ул. Ленина, 49,

Региональный открытый социальный институт, ул. Маяковского, 85.

Написать диктант можно будет и из дома. Регистрация обязательна и открыта на сайте https://totaldict.ru/kursk/#. Впервые в нашем городе в этот же день в КГУ пройдет «Английский Тотальный диктант» (ул. Радищева, 29, 5-й этаж), начало в 15:30.