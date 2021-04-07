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Общество7 апреля 2021 17:10

В Курске Парад Победы пройдет с соблюдением масочного режима

Праздничное шествие военных колонн и техники планируют провести вблизи мемориального комплекса «Курская дуга»
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Парад пройдет на проспекте Победы

Парад пройдет на проспекте Победы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область готовится к проведению парада в День Победы. Традиционно провести праздничное шествие военных колонн и техники планируют вблизи мемориального комплекса «Курская дуга». Скоро там начнутся репетиции.

- Парад Победы состоится, но в каком формате, зависит от ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе. Точно известно, что сохранится масочный режим. О других требованиях нам сообщат в Роспотребнадзоре. Пока готовимся провести это значимое событие в прежнем формате, – рассказал заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.