В Курске Парад Победы пройдет с соблюдением масочного режима

Парад пройдет на проспекте Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область готовится к проведению парада в День Победы. Традиционно провести праздничное шествие военных колонн и техники планируют вблизи мемориального комплекса «Курская дуга». Скоро там начнутся репетиции.

- Парад Победы состоится, но в каком формате, зависит от ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе. Точно известно, что сохранится масочный режим. О других требованиях нам сообщат в Роспотребнадзоре. Пока готовимся провести это значимое событие в прежнем формате, – рассказал заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.