В Курске реконструируют водозабор

Будет обеспечено надежное водоснабжение Северо-западного района, заверили в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2021 году начнется реконструкции водозабора «НВА» в Курске. На эти цели в рамках проекта «Чистая вода» из федерального бюджета выделено 150 млн рублей, в том числе 104 млн рублей в этом году.

В 2021 году реализуют первый этап проекта. Будет обеспечено надежное водоснабжение Северо-западного района, а также участков, выделенных для строительства многодетным семьям. К работам приступят в мае, сразу после завершения закупочных процедур, сказали в администрации региона.