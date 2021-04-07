В Курске перекроют движение по улице Урицкого

Движение автобусов по маршрутам №№229 и 280 будет осуществляться по улицам Радищева и Дзержинского Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС планируют приступить к демонтажу пункта информирования с крыши дома № 6 на Красной площади. Работы будут проводить при условии хорошей погоды.

В связи с этим 8 апреля с 7.00 до 20.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Урицкого.

Движение троллейбусов по маршрутам №№1, 2, 9 и 11 будет организовано до Московской площади, №№7 и 8 - до Знаменского собора.

Движение автобусов по маршрутам №№229 и 280 будет осуществляться по улицам Радищева и Дзержинского.

По словам начальника городского управления по делам ГО и ЧС Александра Новицкого, для демонтажа понадобится специальная тяжелая техника, которую курские спасатели позаимствуют у областного ГУ МЧС.