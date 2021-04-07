Курянин примет участие в первенстве Европы по плаванию в Риме

Курский спортсмен показал отличный результат
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Курянин Георгий Глазунов стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанциях 50 и 100 брасс в Казани.
С 3 по 9 апреля в Казани проходит чемпионат России по плаванию.
Георгий Глазунов в юниорском финале Б стал победителем на дистанциях 50 и 100 метров, брасс
Тем самым курянин попал в состав сборной России на первенство Европы по плаванию в Рим.
Чемпионат в Казани был важнейшим стартом для кандидатов в национальную сборную на Игры в Токио и на первенство Европы в Рим.
Поздравляем Георгия и его тренера Александра Крюкова!