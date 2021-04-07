Курянин примет участие в первенстве Европы по плаванию в Риме

Курский спортсмен показал отличный результат Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин Георгий Глазунов стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанциях 50 и 100 брасс в Казани.

С 3 по 9 апреля в Казани проходит чемпионат России по плаванию.

Георгий Глазунов в юниорском финале Б стал победителем на дистанциях 50 и 100 метров, брасс

Тем самым курянин попал в состав сборной России на первенство Европы по плаванию в Рим.

Чемпионат в Казани был важнейшим стартом для кандидатов в национальную сборную на Игры в Токио и на первенство Европы в Рим.

Поздравляем Георгия и его тренера Александра Крюкова!