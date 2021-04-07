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Спорт7 апреля 2021 15:54

Курское «Динамо» вышло в финал Чемпионата России

Теперь соперниками могут стать екатеринбургский УГМК или сыктывкарская «Ника»
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курское "Динамо" подтвердило свой высокий статус

Курское "Динамо" подтвердило свой высокий статус

Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 апреля курское «Динамо» сыграло второй матч полуфинальной серии с московским МБА. Игра завершилась со счетом 69:84 в пользу курской команды.

Арике Огунбовале набрала 18 очков и сделала пять голевых передач. У Ольги Фролкиной – 15 очков, у Алекс Бентли – 12 очков и четыре голевых передачи, у Раисы Мусиной – 10 очков, восемь подборов.

Первая игра полуфинала прошла 2 апреля в Курске, тогда хозяйки паркета победили столичных гостей со счетом 106:81.

Теперь «Динамо» готовится к борьбе за золото. Соперниками могут стать екатеринбургский УГМК или сыктывкарская «Ника».