За сутки выписали 110 переболевших ковид курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего выписано с начала пандемии 31 490 курян, переболевших ковид. В том числе за последние сутки - 110 пациентов.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1100 человек, на ИВЛ – 102 (14 – инвазивная, 88 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 7 апреля в Курской области с начала пандемии всего зарегистрирован 34 661 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.В том числе 90 - за последние сутки.

На 7 апреля с начала пандемии от ковид скончались 607 курян.

В том числе за последние сутки шесть человек - женщины 35, 60, 63, 65, 71 и 81 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.