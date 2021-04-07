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Деловой Курск7 апреля 2021 9:51

В Курске на Магистральном заменили сети наружного освещения

Их износ составлял около 85%
Ольга ДАНИЛОВА
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Этой зимой произошло больше трех десятков аварийных отключений на этом участке

Этой зимой произошло больше трех десятков аварийных отключений на этом участке

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершены работы по капитальному ремонту наружного освещения вдоль проезжей части на Магистральном проезде, сообщили в администрации региона.

В октябре прошлого года представители городского комитета ЖКХ совместно со специалистами ЮЗГУ провели обследование сетей уличного освещения на всем протяжении Магистрального проезда.

Обследование показало, что степень износа сети составила порядка 85%, короткие замыкания на линии периодически останавливали работу осветительного оборудования. В январе – феврале этого года система наружного освещения «ГЕЛИОС» зафиксировала больше трех десятков аварийных отключений на этом участке.

В марте комитет ЖКХ города Курска заключил муниципальный контракт на выполнении капремонта с ООО «ВЛАДИНЖИНИРИНГ-ГРУПП».

На Магистральном проезде заменили более двух тысяч метров ветхих сетей.