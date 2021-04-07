В Курской области от ковид планируют привить каждого второго

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего в Курской области для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 500 тысяч человек. Сейчас привито порядка 14% от плана, сообщили в администрации региона.

В начале недели в регион поступило еще 3 600 доз вакцины, в ближайшие дни ожидается 5 400 доз. За все время Курская область получила 87 967 комплектов двухкомпонентной вакцины. Первым компонентом привито 74 413 человек, завершили вакцинацию 54 800 курян.

В двух торговых центрах Курска на минувшей неделе открылись пункты для проведения вакцинации от коронавируса. Они работают с 13:00 до 19:00 ежедневно в ТЦ «МегаГРИНН» (2-й этаж) и Central Park (3-й этаж). За пять дней в них привилось уже 442 человека.

Темпы вакцинации от ковид в регионе за прошедшую неделю увеличились в три раза благодаря поставкам «Спутника V». По данным за последнюю неделю, ежедневно прививается не менее двух тысяч человек.