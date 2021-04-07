В куряких ТЦ продолжают работу пункты вакцинации

В ТЦ привились уже около 500 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В двух торговых центрах Курска на минувшей неделе открылись пункты для проведения вакцинации от коронавируса. Они работают с 13:00 до 19:00 ежедневно в ТЦ «МегаГРИНН» (2-й этаж) и Central Park (3-й этаж). За пять дней в них привилось уже 442 человека.

Темпы вакцинации от ковид в регионе за прошедшую неделю увеличились в три раза благодаря поставкам «Спутника V». По данным за последнюю неделю, ежедневно прививается не менее двух тысяч человек.