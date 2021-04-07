Курянка выступит на телеканале "Звезда"

Подержать нашу вокалистку можно в СМС-голосовании Фото: предоставлено пресс-службой

Телеканал «Звезда» приступил к съемкам музыкального конкурса «Новая звезда – 2021». В нем принимают участие представители из 85 субъектов страны, в их числе и курянка Василина Иванова.

Подержать нашу вокалистку можно в СМС-голосовании, оно стартует с первого эфира программы, который ожидается 17 апреля. Конкурс будут транслировать еженедельно. Финал состоится 13 и 14 июня.

«Звезда» уже объявляет и кастинг на следующий проект «Новая звезда – 2022». Его проведут с 17 апреля по 1 мая этого года в онлайне.