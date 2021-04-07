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Звезды7 апреля 2021 8:37

Курянка выступит на телеканале "Звезда"

Василина Иванова представит регион на музыкальном конкурсе «Новая звезда – 2021»
Ольга ДАНИЛОВА
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Подержать нашу вокалистку можно в СМС-голосовании

Подержать нашу вокалистку можно в СМС-голосовании

Фото: предоставлено пресс-службой

Телеканал «Звезда» приступил к съемкам музыкального конкурса «Новая звезда – 2021». В нем принимают участие представители из 85 субъектов страны, в их числе и курянка Василина Иванова.

Подержать нашу вокалистку можно в СМС-голосовании, оно стартует с первого эфира программы, который ожидается 17 апреля. Конкурс будут транслировать еженедельно. Финал состоится 13 и 14 июня.

«Звезда» уже объявляет и кастинг на следующий проект «Новая звезда – 2022». Его проведут с 17 апреля по 1 мая этого года в онлайне.

Культура