Под Курском спасли двух бобров

ЧП произошло в Фатежском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Фатежском районе спасли двух бобров. 6 апреля житель села Хмелевого Фатежского района сообщил охотоведу, что вблизи населенного пункта в гидротехническое сооружение попали два бобра. Сотрудники учреждения незамедлительно выехали на место. Животные находились в бедственном положении: они не могли самостоятельно выбраться из ловушки.

На место происшествия прибыли специалисты ГУ МЧС по Фатежскому району и работники фатежского приюта для бездомных животных. Уровень воды в гидротехническом сооружении снизили, бобров благополучно освободили и выпустили в естественную среду обитания.