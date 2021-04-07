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Общество7 апреля 2021 8:30

Под Курском спасли двух бобров

Животные попали в гидротехническое сооружение
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в Фатежском районе

ЧП произошло в Фатежском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Фатежском районе спасли двух бобров. 6 апреля житель села Хмелевого Фатежского района сообщил охотоведу, что вблизи населенного пункта в гидротехническое сооружение попали два бобра. Сотрудники учреждения незамедлительно выехали на место. Животные находились в бедственном положении: они не могли самостоятельно выбраться из ловушки.

На место происшествия прибыли специалисты ГУ МЧС по Фатежскому району и работники фатежского приюта для бездомных животных. Уровень воды в гидротехническом сооружении снизили, бобров благополучно освободили и выпустили в естественную среду обитания.