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Происшествия6 апреля 2021 19:10

Под Курском нашли авиабомбу

Снаряд пролежал в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

6 апреля в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в деревне Карташовка Черемисиновского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли авиабомбу. Опасный снаряд вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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