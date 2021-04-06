Под Курском нашли авиабомбу

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

6 апреля в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в деревне Карташовка Черемисиновского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли авиабомбу. Опасный снаряд вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.