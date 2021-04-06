В Курске на проспекте Победы внедряют дизайн-код

Участок проспекта Победы важен еще и потому, что здесь расположен парк «Патриот» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

К 9 Мая проспект Победы в Курске должен полностью соответствовать дизайн-коду. Привести в порядок вывески нужно на 18 объектах.

«Дизайн-код уже вступил в законную силу. Сейчас наша совместная с бизнесом задача - подготовить паспорта с размещением информационных вывесок для торговых центров и жилых домов. Мы в ручном режиме отрабатываем каждый случай. Если возникают вопросы, можно обратиться к нам и коллегам из городского комитета архитектуры», - рассказала заместитель генерального директора Центра компетенций развития городской среды Курской области Ксения Деева.

«Это очень позитивно воспринимается населением. Мы видим, что в тех городах, где реализован дизайн-код, убрана кричащая негативная реклама, горожане начинают относиться к бизнесу более позитивно», - поделился председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

Участок проспекта Победы важен еще и потому, что здесь расположен парк «Патриот». Кроме того, это въезд в город с московского направления, что тоже необходимо учитывать при развитии туризма в регионе.