34-летний курянин зарезал двух собутыльников

Поножовщину пресекли соседи Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя поселка Касторное. Мужчину подозревают в покушении на убийство двух лиц.

4 апреля 2021 года ночью в квартире дома по улице Железнодорожная в поселке Новокасторном 29-летний хозяин со своей сожительницей и двумя знакомыми, распивали спиртное. Во время застолья мужчины поссорились.

34-летний подозреваемый схватил кухонный нож и нанес им не менее пяти ударов в жизненно важные органы 29-летнему мужчине, а также не менее двух ударов в жизненно важные органы хозяину квартиры. От них потерпевший скончался в больнице.

Поножовщину пресекли соседи. Второй потерпевший сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Подозреваемого взяли под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.