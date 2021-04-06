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Общество6 апреля 2021 13:22

В Курской области запускают систему электронных рецептов

Куряне смогут получать как льготные, так и коммерческие препараты
Яна ШЕЛЕСТ
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Доступными электронные рецепты станут через мобильное приложение

Доступными электронные рецепты станут через мобильное приложение

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В июне 2021 года в Курской области в пилотном режиме запустят в работу систему электронных рецептов. Возможность получить рецепт на бумажном носителе при этом будет сохраняться.

Доступными электронные рецепты станут через мобильное приложение. Пациент сможет сохранять данные в «Личном кабинете», сразу иметь информацию о наличии препаратов в аптеках, анализировать их стоимость.

В электронном формате можно будет получать как льготные, так и коммерческие рецепты.