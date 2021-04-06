В нескольких районах Курской области отключат телевещание

Специалисты проведут профилактику Фото: Из архива "КП"

В четырех районах Курской области планируются отключения телевещания. Специалисты проведут профилактические работы.

Трансляция цифрового телевидения и аналоговых радиопрограмм будет прекращена:

• Шлях Дуровский (Рыльский район), РТРС-1, РТРС-2 – 6, 7 и 8 апреля с 08:00 до 17:00;

• Крупец (Дмитриевский район), РТРС-1, РТРС-2 – 12, 13 и 14 апреля с 08:00 до 17:00;

• Глушково (Глушковский район), РТРС-1, РТРС-2 – 15, 16 и 19 апреля с 08:00 до 17:00;

• Льгов (Льговский район), «Радио России» – 20, 21 и 22 апреля с 08:00 до 17:00.