Житель Воронежа воровал у курянок кошельки

Снять деньги с карт потерпевших не составило труда Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Несколько месяцев назад в полицию Курска поступили два заявления по факту кражи женских кошельков. 59-летняя курянка возвращалась на маршрутке домой. Уже в квартире она обнаружила, что в сумке нет кошелька с деньгами и кредитками. Позже ей пришло уведомление, что с карты сняли четыре тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

У 42-летней курянки, проживающей на проспекте Клыкова, гастролер похитил из сумочки полторы тысячи рублей и банковскую карту, которую также вскоре обналичил, сняв 15 тысяч рублей.

Полицейские установили адреса банковских офисов, где злоумышленник снимал деньги с карт потерпевших, изучили записи с камер видеонаблюдения. В поле зрения оперативников попал мужчина с медицинской маской на лице. Выяснилось, что к обоим преступлениям причастен ранее судимый житель Воронежа.

Для задержания подозреваемого сотрудники полиции выехали в соседний город. Злоумышленника доставили в Курск, он во всем признался. Снять деньги с карт потерпевших не составило труда. Потерпевшие хранили пин-коды в кошельках.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы