В Курске в марте произошло 62 пожара

Наиболее крупные возгорания зафиксированы частных домах на улицах Широкой и Верхней Луговой Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В марте в Курске произошло 62 пожара. Наиболее крупные возгорания зафиксированы в частных домах на улицах Широкой и Верхней Луговой. Здесь погибли два человека.

Основные причины пожаров - нарушение правил эксплуатации электроприборов и замыкание электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем при курении. Участились случаи возгорания сухой травы – в последние дни марта произошло десять таких возгораний.

Предупреждению природных пожаров уделяется особое внимание. Сотрудники окружных администраций проводят рейды по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Совместно с пожарными инспекторами напоминают горожанам о требованиях пожарной безопасности при наведении порядка на дачных и садовых участках.

В округах прошли встречи с председателями садовых некоммерческих товариществ. Специалисты напомнили о мерах безопасности для предупреждения возгораний. Добровольные пожарные дружины прошли подготовку в учебно-методическом центре.