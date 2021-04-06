В Курской области проходят охотничьи рейды

За прошедшую неделю специалисты составили 47 протоколов о нарушениях Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В период охоты на пернатую дичь в Курской области проходят рейды. За соблюдением требований Правил охоты следят сотрудники отдела охотничьего надзора комитета природных ресурсов и ОКУ «Курскохотрыбцентр» совместно с охотничьими инспекторами.

За прошедшую неделю специалисты составили 47 протоколов о нарушениях. В трех районах области охотники добывали дичь с лодок.

«В период весенней охоты использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи недопустимы», - говорит председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.

За охоту в неустановленные сроки, недопустимыми орудиями или способами предусмотрена административная ответственность; это лишение права на охоту на срок от одного до двух лет.