В Курске на Ватутина сгорела «Лада Веста»

Огонь серьезно повредил легковушку Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 апреля в 23:30 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Ватутина в Курске. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 2, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 23:37, ликвидировали полностью - в 23:38. Огонь серьезно повредил легковушку.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники, от МЧС – шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.