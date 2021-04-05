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Общество5 апреля 2021 18:14

В Курской области отремонтируют четыре железнодорожных перехода

Установят новые знаки
Яна ШЕЛЕСТ
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Для безопасности курян железнодорожники регулярно проводят профилактические мероприятия

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году курские железнодорожники отремонтируют четыре пешеходных перехода - на станциях Льгов, Коренево, Блохино и Кшень. В местах наиболее частых нарушений при переходе через железную дорогу установят новые предупреждающие знаки.

Для безопасности курян железнодорожники регулярно проводят профилактические мероприятия. Вместе с сотрудниками транспортной полиции в первом квартале 2021 года они провели 50 рейдов. В 17 образовательных учреждениях железнодорожники рассказали учащимся о правилах безопасного поведения на железной дороге.

В этом году в Курской области на железной дороге произошел один несчастный случай, как и годом ранее. Во многом благодаря разъяснительной работе удалось не допустить увеличения количества таких происшествий.