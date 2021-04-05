В центре Курска проложат новые трубы

Самые масштабные работы пройдут на участке между проспектами В. Клыкова и Н. Плевицкой Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Восемь новых многоквартирных домов в Центральном и Сеймском округах Курска присоединят к городской системе теплоснабжения. Для этого теплоэнергетики проложат более 5,7 километров новых трубопроводов.

Самые масштабные работы пройдут на участке между проспектами В. Клыкова и Н. Плевицкой. Компания возведет там новую тепломагистраль, которая позволит подключить пять многоэтажек на проспекте Н. Плевицкой к центральной системе теплоснабжения, обеспечить жителей теплом и горячей водой от ТЭЦ Северо-западного района.

К сетям теплоэнергетики присоединят также три многоэтажки по улицам Энгельса и Конорева. Общая стоимость работ по в этом году превысит 137,6 млн рублей.