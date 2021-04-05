Курян приглашают на концерты в «Звездный»

Забронировать билеты можно в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефонам

Концертно-творческий центр «Звездный» приглашает курян на концерты в апреле.

9 апреля (пятница) — музыкально-поэтический спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин», 12+. Зрители вместе с актерами Романом Рубановым и Инной Шаниной проживут жизнь Сергея Есенина, увидят поэта с новой стороны, прочувствуют его стихи и поймут мотивы поступков. Начало в 19.00.

15 апреля (четверг) — концерт «Цой.Легенда», посвящённый памяти Виктора Цоя, 12+. Хиты легендарного музыканта прозвучат в исполнении эстрадного оркестра и артистов центра «Звёздный». Начало в 19.00.

16 апреля (пятница) — концерт хоровой капеллы «Курск» «Прогулка в небеса», 6+. Прозвучит бессмертная музыка Антонио Вивальди, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и других великих композиторов. Начало в 19.00.

22 апреля (четверг) — премьера концерта «Песенки Вертинского», 16+. В программе — неповторимые песенки Вертинского в исполнении Романа Рубанова, которые будут жить на одной сцене со стихами другого гения эпохи – Владислава Ходасевича. Начало в 19.00.

14 мая (пятница) — поэтический концерт «Средство №3», 16+. Концертная программа строится на стихах Романа Рубанова и Андрея Болдырева, при участии Мечислава Шпилевского (гитара) и Владимира Еськова (саксофон).

Забронировать билеты можно в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефонам: 54-82-25, 8-999-609-05-05.