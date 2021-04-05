В Курской области в марте родились 797 малышей

Всего за три месяца этого года зарегистрировали 2 106 младенцев Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В марте 2021 года в загсах Курской области зарегистрировали рождение 797 малышей. Это на 12% больше, чем в первый весенний месяц 2020 года. Тогда родились 700 детей.

«Всего за три месяца этого года мы зарегистрировали 2 106 младенцев. Очень надеемся, что приятная тенденция роста рождаемости будет сохраняться в Курской области и в дальнейшем», - сказала председатель комитета ЗАГС региона Ольга Воробьева.

Самыми популярными именами среди мальчиков стали Иван, Матвей и Александр, среди девочек - Виктория, Мария и Анна. В одной железногорской семье родился девятый ребенок.