За сутки коронавирус унес жизни четверых курян

На утро 5 апреля в области всего зарегистрировано 34 479 (+91) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались четверо жителей Курской области: мужчина 76 лет и женщины 63, 67 и 71 год. За все время пандемии скончались 596 курян.

На утро 5 апреля в области всего зарегистрировано 34 479 (+91) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 191 человек, на искусственной вентиляции легких – 107. Всего выписали 31 276 (+109) пациентов.