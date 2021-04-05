91 курянин заболел ковидом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1191 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 5 апреля в Курской области всего зарегистрировано 34 479 (+91) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1191 человек, на ИВЛ – 107 (11 – инвазивная, 96 – неинвазивная).

Всего выписано 31 276 (+109) пациентов. На сегодняшний день скончались 596 (+4; мужчина 76 лет, женщины 63, 67, 71 год) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +29

г. Железногорск +12

г. Льгов +10

Кореневский +8

Курский +5

Советский +5

Поныровский +4

Фатежский +4

Льговский +3

Курчатовский +2

Железногорский +2

г. Дмитриев +1

Дмитриевский +1

Касторенский +1

Конышевский +1

Солнцевский +1

Тимский +1

г. Фатеж +1.