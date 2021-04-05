91 курянин заболел ковидом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1191 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 5 апреля в Курской области всего зарегистрировано 34 479 (+91) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1191 человек, на ИВЛ – 107 (11 – инвазивная, 96 – неинвазивная).
Всего выписано 31 276 (+109) пациентов. На сегодняшний день скончались 596 (+4; мужчина 76 лет, женщины 63, 67, 71 год) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +29
г. Железногорск +12
г. Льгов +10
Кореневский +8
Курский +5
Советский +5
Поныровский +4
Фатежский +4
Льговский +3
Курчатовский +2
Железногорский +2
г. Дмитриев +1
Дмитриевский +1
Касторенский +1
Конышевский +1
Солнцевский +1
Тимский +1
г. Фатеж +1.