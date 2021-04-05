За выходные курские пожарные 43 раза тушили сухую траву и мусор

В деревне Волобуево площадь горящего сухостоя составила два гектара Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За выходные дни пожарно-спасательные подразделения Курской области 48 раз выезжали по тревоге на тушение пожаров, из них 43 раза – на горение сухой травы и мусора.

За нарушение правил пожарной безопасности составили 18 протоколов. Основные нарушения — это сжигание травы и мусор в непосредственной близости к строениям.

3 апреля в Курском районе в СНТ «Биолог» площадь горения сухой травы составила порядка 800 квадратных метров. 4 апреля в деревне Волобуево площадь горящего сухостоя составила два гектара.

Спасатели напоминают: за нарушение правил пожарной безопасности при сжигании травы и мусора нарушителям грозит штраф:

- на граждан – 2000- 3000 рублей;

- на должностных лиц – 6000 – 15000 рублей;

- на юридических лиц – 150000 – 200000 рублей.